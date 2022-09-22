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الخميس، 22-09-2022 11:18 م

36 طلب اعتراض على جداول الناخبين الأولية لغرف الصناعة

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الوكيل الإخباري - نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني، نتائج الاعتراضات على جداول الناخبين الأولية لانتخابات مجالس إدارة غرف الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية 2022، وذلك وفقا لنظام غرف الصناعة الصادر بمقتضى المادتين (13) و(33) من قانون غرف الصناعة رقم (10) لسنة 2005.اضافة اعلان


وبلغ مجموع طلبات الاعتراض على الجداول الأولية (36) طلب اعتراض، تم قبول (11) طلبا، ورفض (25) طلبا.

وجاء تفصيل الطلبات على النحو التالي:

بلغ عدد طلبات الاعتراض لغرفة صناعة عمان (16) طلبا تم قبول (8) طلبات ورفض منها (8) طلبات.

وبلغ عدد طلبات الاعتراض في غرفة صناعة اربد (10) طلبات تم قبول (3) طلبات ورفض (7) طلبات.

أما طلبات الاعتراض لغرفة صناعة الزرقاء فقد بلغ (10) طلبات، جميعها قد رفضت.

وكانت الهيئة قد نشرت على موقعها الالكتروني جداول الناخبين الأولية لانتخابات مجالس إدارة غرف الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية
بالإضافة إلى نموذج طلب اعتراض على جداول الناخبين الأولية، والتي بدأت من تاريخ 2022/9/18 واستمرت لمدة 3 أيام.

يذكر أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد حدد يوم السبت الموافق 2022/10/29 موعدا للاقتراع لانتخابات مجالس إدارة غرف الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية.

 




 

 


 

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