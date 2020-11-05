36 مصابا بكورونا بحالة حرجة في مستشفى الأمير حمزة

الوكيل الإخباري- أكد مدير مستشفى الأمير حمــزة ، الدكتور ماجد نصير ، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا، والتي ما زالت تتلقّى العلاج في المستشفى بلغ (251) إصابة .
وأشار نصير ، الخميس لـ"الوكيل الإخباري" ، أن (70) حالة من مصابي كورونا تتلقّــى العلاج في العناية الحثيثــة .
ولفت أن (36) مصابا بالفيروس ، تحت أجهزة التنفّس الاصطناعي وحالتهم العامة حرجة.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة