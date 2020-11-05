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الخميس، 05-11-2020 02:20 م

بحسب مدير المستشفى

36 مصابا بكورونا بحالة حرجة في مستشفى الأمير حمزة

حمزز


الوكيل الإخباري- أكد مدير مستشفى الأمير حمــزة ، الدكتور ماجد نصير ، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا، والتي ما زالت تتلقّى العلاج في المستشفى بلغ (251) إصابة .

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وأشار نصير ، الخميس لـ"الوكيل الإخباري" ، أن (70) حالة من مصابي كورونا تتلقّــى العلاج في العناية الحثيثــة .

 

ولفت أن (36) مصابا بالفيروس ، تحت أجهزة التنفّس الاصطناعي وحالتهم العامة حرجة.

 

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