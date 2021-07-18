الأحد 18-07-2021
الوكيل الاخباري

التربية تنشر مواعيد وجدول امتحانات التعليم الإضافي

الصحة : دوام مراكز التطعيم يومي الخميس والجمعة خلال عطلة عيد الأضحى

نقيب المخابز: أسعار حلويات العيد ثابتة

وصول جثمان المواطن الأردني الذي قتل بعملية سطو مسلح بتكساس اليوم

انتهاء الأعمال في جزء من مشروع الباص السريع

محاكم التنفيذ الشرعية تفتح أبوابها خلال عطلة عيد الأضحى

الخارجية الفلسطينية: ننسق مع الأردن لحشد موقف دولي لوقف العدوان على الأقصى

الشواربة يفتتح 4 حدائق عامة.. صور

بلينكن يعبر عن فخر بلاده برد مساعدة الأردن الطبية لواشنطن في تموز 2020

جمعية الصرافين : تضاعف الحوالات الواردة والطلب على الدينار

الأحد، 18-07-2021 09:21 ص

36.5 مليون دولار إجمالي مساعدات أميركا للأردن

الاردننن


الوكيل الإخباري - قال القائم بأعمال السفارة الأميركية في عمّان مايكل هانكي، إن إجمالي المساعدات الأميركية المقدمة للأردن لمواجهة فيروس كورونا بلغ حوالي 36.5 مليون دولار.

اضافة اعلان


وأضاف "عندما كانت الولايات المتحدة في أمس الحاجة، أرسل لنا الأردن بسخاء معدات حماية شخصية، واليوم، تعد اللقاحات التي أرسلتها أميركا جزءاً من الدعم المستمر الذي تقدمه حكومة الولايات المتحدة للأردن".


وأكد هانكي ان التبرع باللقاحات اليوم يعكس التزامنا المستمر بدعم الأردن لمواجهة جائحة كورونا، وأن الشراكة بين الولايات المتحدة والأردن تعمل على إنقاذ الأرواح وتساعد الأردن في المضي قدماً نحو تحقيق التعافي الاقتصادي.
وأشار إلى أن الرئيس جو بايدن قال، “منذ أن توليت الرئاسة، كان لدينا رؤية واضحة بأنّ علينا مواجهة هذا الفيروس على مستوى العالم انطلاقا من التزامنا الإنساني بإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح. هذا مسؤوليتنا تجاه قيمنا”.


وجاء ذلك، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة فراس الهواري، خلال استقبال شحنة اللقاحات التي وصلت فجر اليوم الأحد إلى مطار الملكة علياء الدولي وتحتوي على 500 ألف جرعة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
التربية والتعليم

التربية تنشر مواعيد وجدول امتحانات التعليم الإضافي

الصحة

الصحة : دوام مراكز التطعيم يومي الخميس والجمعة خلال عطلة عيد الأضحى

حلويات العيد

نقيب المخابز: أسعار حلويات العيد ثابتة

while-you-are-here

وصول جثمان المواطن الأردني الذي قتل بعملية سطو مسلح بتكساس اليوم

باص

انتهاء الأعمال في جزء من مشروع الباص السريع

مطرقه

محاكم التنفيذ الشرعية تفتح أبوابها خلال عطلة عيد الأضحى

أخبار متعلقة
الوكيل لقاح

الصحة تحدد مراكز التطعيم لمن تجاوز 30 عاما -أسماء

6202191325343525454

الصحة : دراسة لخلط لقاحي أسترازينيكا وفايزر

هواري 1

السماح لمن هم فوق الـ 30 عاما بتلقي اللقاح دون موعد مسبق

الصحة

وزارة الصحة تعلن أسماء مراكز التطعيم لمن تجاوز 40 عاما

وزارة الصحة

الصحة تفتح باب إعطاء اللقاح المضاد لكورونا اليوم الجمعة لأول مرة

4202159034174854406

وزير الصحة لـ الوكيل: تجاوزنا أزمة توفر اللقاحات ولسنا بعيدين عن المناعة المجتمعية