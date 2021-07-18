36.5 مليون دولار إجمالي مساعدات أميركا للأردن

الوكيل الإخباري - قال القائم بأعمال السفارة الأميركية في عمّان مايكل هانكي، إن إجمالي المساعدات الأميركية المقدمة للأردن لمواجهة فيروس كورونا بلغ حوالي 36.5 مليون دولار.

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وأضاف "عندما كانت الولايات المتحدة في أمس الحاجة، أرسل لنا الأردن بسخاء معدات حماية شخصية، واليوم، تعد اللقاحات التي أرسلتها أميركا جزءاً من الدعم المستمر الذي تقدمه حكومة الولايات المتحدة للأردن".



وأكد هانكي ان التبرع باللقاحات اليوم يعكس التزامنا المستمر بدعم الأردن لمواجهة جائحة كورونا، وأن الشراكة بين الولايات المتحدة والأردن تعمل على إنقاذ الأرواح وتساعد الأردن في المضي قدماً نحو تحقيق التعافي الاقتصادي.

وأشار إلى أن الرئيس جو بايدن قال، “منذ أن توليت الرئاسة، كان لدينا رؤية واضحة بأنّ علينا مواجهة هذا الفيروس على مستوى العالم انطلاقا من التزامنا الإنساني بإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح. هذا مسؤوليتنا تجاه قيمنا”.



وجاء ذلك، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة فراس الهواري، خلال استقبال شحنة اللقاحات التي وصلت فجر اليوم الأحد إلى مطار الملكة علياء الدولي وتحتوي على 500 ألف جرعة.

