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36.6 ألف شقة مبيعة خلال 11 شهرا من العام الحالي

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الثلاثاء، 14-12-2021 09:14 ص

36.6 ألف شقة مبيعة خلال 11 شهرا من العام الحالي

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الوكيل الإخباري - ارتفع مجموع الشقق المبيعة خلال 11 شهرا الماضية لتبلغ نحو 36.6 الف شقة مقارنة مع نحو 29 الف شقة لعام 2019.اضافة اعلان


وحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاراضي والمساحة فقد بلغ مجموع الشقق المبيعة خلال 11 شهرا الماضية لمساحات اقل من 120م 2 نحو 12 الف شقة مقارنة مع 9.9 الف شقة لنفس الفترة من عام 2019.

وبلغ عدد الشقق المبيعة خلال الاحد عشر شهرا للعام 2021 لمساحات ما بين 120 الى 150م2 نحو 11.2 الف شقة مقارنة 9.8 الف شقة لنفس الفترة من عام 2019.

وبلغ عدد الشقق المبيعة لمساحات اكبر من 150 م2 خلال 11 شهرا من عام 2021 نحو 13.2 الف شقة مقارنة مع 9.2 الف شقة لنفس الفترة من العام قبل الماضي

وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال 11 شهرًا الأولى من عام 2021: ((185,086,639 دينارا، بانخفاضٍ بلغت نسبته (%8) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019؛ علماً بأن قيمة إعفاءات الشقق خلال 11 شهرًا الأولى قد بلغت (105,793,986) ديناراً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%80) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019، ليصبح مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق (290,880,625) ديناراً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (12%) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019.

 




 

 


 

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