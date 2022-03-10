361 أردنيا وأسرهم وصلوا إلى الأردن منذ بدء عملية الإجلاء من أوكرانيا



الوكيل الاخباري - وصل إلى الأردن، 361 أردنيا وأسرهم قادمين من أوكرانيا عبر الحدود المجاورة لها؛ منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا حتى عصر الخميس، حسب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير هيثم أبو الفول.



وقال أبو الفول، لـ "المملكة"، إنّ الوزارة ومن خلال خلية الأزمة بمركز العمليات في الوزارة والسفارات المعنية بالدول المجاورة لأوكرانيا سهلت عبور 1239 أردنيا وأسرهم إلى دول مجاورة لها.



وأضاف أن الأردنيين وأسرهم الراغبين بالخروج من مدينة سومي الأوكرانية تم تأمين مغادرتهم جميعا باتجاه المعابر البرية مع أوكرانيا.

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