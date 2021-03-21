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371 مخالفة أمر دفاع لمنشآت و116 لأفراد خلال أسبوع

الأحد، 21-03-2021 04:22 م

371 مخالفة أمر دفاع لمنشآت و116 لأفراد خلال أسبوع

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الوكيل الاخباري - حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الرقابية المكلفة بموجب أمر الدفاع 20 لمتابعة التزام المنشآت والأفراد بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية خلال أسبوع وللفترة 14-20/3/2021 باستثناء يوم الجمعة كونه يوم حظر شامل “371″ مخالفة لمنشآت و116 مخالفة لأفراد خلال تواجدهم داخل المنشآت لعدم التقيد بأوامر الدفاع وتلك المتطلبات والتي تشمل ارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد وعدم الاكتظاظ حيث شملت الجولات الرقابية نحو 13375 منشأة
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وبحسب بيان صحفي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم الاحد باعتبارها الجهة المنسقة لأعمال الجهات الرقابية المكلفة فقد شملت تلك المخالفات محلات سوبر ماركت وخضار ومواد تموينية بواقع 235 منشأة و12 مطعما سياحيا وشعبيا و110 محلا لبيع أدوات كهربائية و13 كوفي شوب و2 مخبز و2 مشغل و 2 مول وغيرها.

 




 

 


 

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