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الأربعاء، 30-06-2021 03:09 م

37307 جرعات جديدة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة بالمملكة

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المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات


الوكيل الإخباري - أُعطيت 37307 جرعات جديدة من اللقاح الواقي من فيروس كورونا في المملكة خلال 24 ساعة لتصل حصيلة الجرعات منذ بدء حملة التطعيم مطلع العام الحالي 3.378945 ملايين، وفق بيانات وزارة الصحة الجمعة.

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وأعلنت خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وفق رصد "الوكيل الإخباري" ، جدولة بعض المواعيد لتلقي اللقاح الواقي من فيروس كورونا ليوم الجمعة 25 حزيران/يونيو في 32 مركز تطعيم رئيسي في مختلف المحافظات.


وتوزعت الجرعات الجديدة على 36162 جرعة جديدة، و1145 جرعة ثانية.
ووصلت حصيلة متلقي الجرعة الأولى إلى 2.215882 مليون، فيما تلقى جرعتي اللقاح 1.163063 مليون شخص، ووصل عدد المسجلين في منصة تلقي اللقاح إلى 3.118024 مسجل.


وبدأت الحملة الوطنية للتطعيم في 13 كانون الثاني/يناير 2021.

 

 

 

 


 




 

 


 

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