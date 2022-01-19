37662 طالب يشاركون في تكميلية التوجيهي اليوم

الوكيل الإخباري - يتوجه الأربعاء، 37662 مشتركا ومشتركة من الفروع الأكاديمية والمهنية، لتأدية امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" الدورة التكميلية في يومه العاشر، من أصل نحو 95 ألف مشترك ومشتركة هم إجمالي المسجلين، بحسب الناطق باسم وزارة التربية والتعليم احمد المساعفة.

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وقال المساعفة ، إن الجلسة الأولى للامتحان تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحا، بمشاركة 37572 طالبا وطالبة، فيما ستبدأ الجلسة الثانية الساعة الثانية ظهراً، بمشاركة 9 طلاب.



وأضاف المساعفة أن الطلبة في مختلف فروع التعليم الأكاديمية والمهنية للطلبة النظاميين وطلبة الدراسة الخاصة، سيتقدمون خلال الجلسة الأولى للامتحان، في مبحث العلوم الحياتية، اللغة العربية، العلوم الصناعية الخاصة، إنتاج الطعام وخدمته، نظم المعلومات الإدارية، فيما سيتقدم هؤلاء الطلبة خلال الجلسة الثانية في مبحث العلوم الحياتية والجغرافيا.



وبين المساعفة، إن الامتحانات تسير منذ انطلاقها في 30 كانون الأول/ ديسمبر، وحتى 22 كانون الثاني/ يناير المقبل، وفق ما هو مخطط لها وبكل سهولة ويسر، مبينا أن جلسات الامتحان لم تسجل أي مخالفة تؤثر على سير الامتحانات داخل القاعات.

