38 مليون دينار تحصيلات حالات العبث بالكهرباء

الوكيل الاخباري - بلغت الايرادات التي تم تحصيلها من حالات العبث بالكهرباء للفترة من 2016 وحتى نهاية 2019 (38.17) مليون دينار، بحسب بيانات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
وتوزعت الايرادات على النحو التالي:شركة الكهرباء الاردنية 27.78 مليون دينار، شركة كهرباء محافظة اربد 5.15 مليون دينار، وشركة توزيع الكهرباء 5.31 مليون دينار.
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