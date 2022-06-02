الخميس 02-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

اجتماع وزاري أردني إماراتي مصري لوضع آلية تنفيذ مشاريع "مبادرة الشراكة"

طرح عطاء إنشاء خط الربط الكهربائي الأردني العراقي

انخفاض أسعار القمح والذرة عالميا إلى أدنى مستوى في شهرين

انخفاض أسعار النفط عالميا

ارتفاع حجم النقود المتداولة في الاقتصاد الأردني خلال الربع الأول من 2022

استقرار أسعار الذهب عالميا

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من دورا جنوب الخليل

اجتماع أردني اوروبي اليوم لمواجهة التحديات المشتركة

وفيات الخميس 2-6-2022

الخرابشة يطلق البرنامج الوطني لترشيد وحفظ الطاقة اليوم

الخميس، 02-06-2022 08:26 ص

3889 طن خضار وفواكه وردت السوق المركزي اليوم

0L5A5734


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس 3889.691 طن، توزعت على 2898.164 طن خضار،816.877 طن فواكه، و 174.650 طن ورقيات.

اضافة اعلان


كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1297.763 طن خضار وفواكه.
وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 15 إلى 30 قرش، بطاطا من 30 إلى 50 قرش، بندورة من 15 إلى 35 قرش، خيار من 15 إلى 30 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الخميس :



 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2022-06-02 at 9.35.06 AM

إزالة اعتداءات على خطوط مياه رئيسية في معان وإربد

main_image629851bdd33c2

تدهور شاحنة محملة بالفوسفات على طريق العقبة

6297718be7d0a

اجتماع أردني اوروبي اليوم لمواجهة التحديات المشتركة

شرطة سير (3)

ضبط حدث يقود مركبة في عمّان

جيششش

بدء استقبال طلبات الالتحاق في جامعة مؤتة الجناح العسكري

دد

الصحة: توفر الأمصال المضادة للدغات الأفاعي والعقارب

أخبار متعلقة
0L5A5734

تفاصيل أسعار الخضار محلياً اليوم

0L5A5733

استقرار أسعار الخضار محلياً اليوم الإثنين

0L5A5734

استقرار أسعار الخضار محلياً اليوم

0L5A5725

تفاصيل أسعار الخضار محلياً اليوم الثلاثاء

0L5A5727

تفاصيل أسعار الخضار محلياً اليوم

0L5A5727

تفاصيل أسعار الخضار محلياً اليوم الخميس