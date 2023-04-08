389 مخالفة منذ بداية رمضان منها 70 لعدم الالتزام بالسقوف السعرية للدجاج

الوكيل الإخباري-

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حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين 389 مخالفة، منها 70 عدم التزام بالسقوف السعرية للدجاج، بحسب ما ذكرت الوزارة في بيان السبت.وقالت الوزارة في البيان، إن عدد الجولات الميدانية على الأسواق من بداية الشهر بلغت نحو 449 جولة، تم خلالها زيارة 6617 منشأة، لافتة إلى استمرار حملات الرقابة المكثفة على الأسواق وضمن جولات رقابية صباحية ومسائية.ودعت الوزارة المواطنين مجددا للإبلاغ عن شكاوى الأسواق على هاتف الوزارة رقم 065661176 / معان 032131068/ المفرق 026232368/ الزرقاء 053983885/ جرش 026351661/ مأدبا 053244262/ الكرك 032351132 / الطفيلة 032241191/ العقبة 032015562 / عجلون 02/6422181 / البلقاء 053554835 / وإربد 027277715.