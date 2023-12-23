السبت 23-12-2023
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 23-12-2023 09:21 ص

3980 طنا من الخضار والفواكه وردت للسوق المركزي اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 3980 طنا، منها 2579 طن خضار، و1074 طن فواكه، و 326 طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و 20 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و 45 قرشا، والبطاطا بين 25 و 40 قرشا، والبندورة بين 10 و 25 قرشا، والجزر بين 50 و 60 قرشا، والخيار بين 60 و 85 قرشا، والزهرة بين 15 و 25 قرشا، والليمون بين 35 و 50 قرشا، والموز البلدي بين 50 و 80 قرشا.

 




 

 


 

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