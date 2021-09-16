4 أحداث تهز المملكة صباح اليوم

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - شهدت المملكة صباح اليوم الخميس 3 أحداث ساخنة ، الأمر الذي أثار الأردنيين وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة للحيثيات المأساوية لتلك الأحداث .

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وفاة سيدة حرقا على يد زوجها

فقد أكد مصدر أمني وفاة سيدة عشرينية تعرضت للحرق من قبل زوجها إثر خلاف معه ( أنقر هنا) .



وأشار المصدر إلى أنه تم ضبط الزوج وإحالته للقضاء في حينه وقرر المدعي العام توقيفه على ذمة القضية .

طعن عشرينية في إربد

وفي إربد أكد الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام عامر السرطاوي أنه ورد بلاغ الى غرفة عمليات المحافظة يفيد بوجود فتاة عشرينية مطعونة بمنطقة البطن ( أنقر هنا ) .

حادث مروع في عبدون

كما وشهدت العاصمة عمان حادث سير مروع في منطقة عبدون باتجاه الدوار الخامس في العاصمة عمان صباح اليوم الخميس ( انقر هنا ).

ولفت المصدر أن الحادث نتيجة لتدهور باص كوستر واصطدامه في مركبة "تكسي" .



وبين أنه نتج عن الحادث إصابة مواطنين ، وتم نقلهم إلى أقرب مستشفى للوقوف على حالتهم الصحية ، دون ذكر للتفاصيل.



وقد تسبّب الحادث إلى إعاقة حركة السير ، ما أدى إلى تواجد الأجهزة الأمنية في المكان للسيطرة على الحركة المرورية .

وفاة الشريك في حادثة السطو على بنك في عمان

كما أكد مصدر أمني وفاة الشخص الذي شارك في عملية السطو المسلح على بنك في طريق المطار والذي أصيب بعيار ناري من شريكه ( أنقر هنا ) .



ولفت مصدر أمني أن الشخص توفي متأثراً بإصابته في العيار الناري الذي اطلقه شريكه.



يُشار إلى أن أحد الأشخاص قد سطا على بنك رفقة شخص آخر وقام بإطلاق عيارات نارية ما أدى إلى اصابة شريكه وموظف في البنك ، حيث قام بعدها بالفرار قبل أن تتعرض مركبته لحادث تدهور وتقبض الأجهزة الأمنية عليه.





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