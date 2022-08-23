4 أحداث دامية في الأردن خلال ٢٤ ساعة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - ما زالت الأحداث الدامية تطفو على السطح في الأردن في الآونة الأخيرة، ما أثار الأردنيين وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي على وقع الاستياء الشعبي .



وفي غضون 24 ساعة شهد الأردن 4 أحداث راح ضحيتها 3 أشخاص أبرياء.



وبالتفاصيل قُتلت سيدة، صباح اليوم الثلاثاء، على يد زوجها، بعد أن طعنها عدة طعنات بأداة حادة داخل مستشفى البشير.



وقال مصدر أمني لـ " الوكيل الإخباري، إن الأجهزة الأمنية ضبطت الجاني، وتم فتح تحقيق في الحادثة.



فيما توفيت طفلتان غرقاً في برك سباحة ،خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحادثين منفصلين، الأول داخل منتجع سياحي في العقبة، والثاني، داخل مزرعة خاصة في لواء الموقر، جنوب عمان.



وأكد مصدر أمني لـ "الوكيل الاخباري" ان حادثة العقبة، راح ضحيتها طفلة تبلغ من العمر 6 أعوام، بعد أن سقطت في بركة سباحة، داخل منتجع، مساء أمس الإثنين.



وبين المصدر أن كوادر الدفاع المدني تواجدت بمكان الحادث، وتم إسعاف الطفلة ونقلها إلى المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة.



وفي حادث منفصل ، توفيت طفلة، تبلغ من العمر 8 أعوام، غرقاً بعد أن سقطت في بركة سباحة خلال تواجدها في "شاليه" بمنطقة الموقر.



وفي الحادث الاخير تعرض 3 أشخاص، صباح اليوم الثلاثاء، للاختناق أثناء أعمال صيانة، في بئر ماء، داخل حرم مدرسة عنجرة الثانوية للبنات، في محافظة عجلون.



وقال مصدر أمني، إن كوادر الدفاع المدني تواجدت بموقع الحادث، و تم نقل المصابين إلى المستشفى، ووصفت حالتهم بالمتوسطة.

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