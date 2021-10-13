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الأربعاء، 13-10-2021 11:21 م

4 أشخاص يعتدون على سائق تاكسي ويسلبونه في اربد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال مصدر أمني إن أربعة أشخاص مجهولي الهوية، قاموا اليوم الأربعاء بسلب سائق تاكسي في منطقة حكما بمحافظة إربد.

وأضاف المصدر لموقع الوكيل الاخباري أن الأشخاص الأربعة قاموا بالركوب مع سائق التاكسي، وبعدها أقدموا على ضربه بمنطقة الرأس والكتف، وسلب المركبة وهاتفه ومبلغ 30 ديناراً.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادثة، وتم العثور على المركبة، والبحث جار عن الأشخاص الأربعة.

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