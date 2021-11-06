السبت 06-11-2021
الوكيل الاخباري

5054 رخصة ممنوحة في قطاع الطاقة والمعادن عام 2020

ما خفي أعظم يتصدر تويتر بعد الكشف عن أسر ضابطين من الموساد

شكاوى من انتشار الكلاب الضالة في إربد

دعوات لمصفوفة تنفيذية لملفات الزيارات الملكية

الأونروا: إجازات اجبارية بدون راتب للعاملين

أولياء أمور يشتكون من قرار تقديم موعد الامتحانات النهائية

أولياء أمور طلبة: تسجيل عدد كبير من اصابات كورونا بمدرسة خاصة في السلط

تنويه من وزارة العدل حول الخدمات الالكترونية التي تقدمها

وفيات السبت 6-11-2021

التعليم العالي تحسم الجدل حول اقامة حفلات التخرج في الجامعات

السبت، 06-11-2021 08:23 ص

4 أيام تخفيضات على الملابس والاحذية بدلًا من الجمعة البيضاء

محل اواعي


الوكيل الإخباري- اتفق ممثل قطاع الالبسة والاقمشة والاحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي، مع تجار القطاع والمراكز التجارية والمولات، على تخصيص أربعة أيام لتخفيضات وتنزيلات ما يسمى "الجمعة السوداء" العالمية، والبيضاء عربيا، لكنها غير ملزمة للجميع.

اضافة اعلان


وقال القواسمي في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن موعد التخفيضات والتنزيلات التي ستتزامن مع الجمعة البيضاء، ستبدأ اعتبارا من يوم الرابع والعشرين من الشهر الحالي وتستمر حتى السابع والعشرين منه، لمنع الازدحامات بالأسواق حفاظا على صحة المواطنين، وتفاديا لتركيزها بيوم واحد.


واضاف ان الاتفاق جاء بعد اجتماع رتبته تجارة الاردن بمقرها، مع تجار القطاع وممثلين عن المراكز التجارية والمولات، لتكون أيام التسوق بعموم المملكة متوافقة مع البروتوكول الصحي المطبق عند تجار الالبسة والاحذية والأقمشة وتجنب الازدحامات.


وأكد القواسمي أن التخفيضات والتنزيلات على الالبسة والاحذية والاقمشة ستكون حقيقية وقد تصل نسبتها لنحو 70 بالمئة، لتمكين المتسوقين من الحصول على أسعار تفضيلية وتنشيط حركة المبيعات عند تجار القطاع الذي يعاني حالة ركود غير مسبوقة منذ بداية العام الحالي.


واوضح ان التخفيضات والتنزيلات على الألبسة والأحذية والاقمشة ستشمل مختلف الأسواق والمراكز التجارية ومحال التصفية المنتشرة بعموم المملكة، مبينا ان المحال والشركات وأصحاب العلامات التجارية العاملة بالسوق المحلية تعطي ايام التسوق هذه اهمية كبيرة من حيث توفير الموديلات والأسعار المتاحة، وتوفير خدمات البيع الإلكتروني والتوصيل.


وشدد القواسمي على العاملين بقطاع الألبسة والأحذية والاقمشة الالتزام بإجراءات السلامة والتباعد الجسدي ولبس الكمامة وترك مسافات بين الزبائن والعاملين في المحال والحرص الشديد على معايير الصحة والسلامة.


ولفت الى وجود حالة ضعف فيما يتعلق بنشاط سوق الألبسة والاحذية بالرغم من دخول الموسم الشتوي، مبينا ان ذلك يعود لتراجع القدرة الشرائية للمواطنين وشح السيولة المالية وغياب السياحة التسويقية، الى جانب ارتفاع كلف التشغيل على القطاع.


ويضم قطاع الألبسة والأحذية، الذي يشغل 53 الف عامل، غالبيتهم من الايدي العاملة الاردنية، 11 ألف منشأة تعمل في مختلف مناطق المملكة.


وتتضمن السوق المحلية 180 علامة تجارية عالمية من الألبسة والأحذية تستثمر داخل المملكة.


والجمعة السوداء كما تسمى خارج الدول العربية هو اليوم الذي يأتي مباشرة بعد عيد الشكر بالولايات المتحدة، وعادة ما يكون نهاية تشرين الثاني من كل عام، ويعد بداية موسم شراء هدايا عيد الميلاد،حيث تقوم أغلب المتاجر بتقديم عروض وخصومات كبيرة، ولاسيما أن أغلب هدايا عيد الميلاد تشترى في ذلك اليوم، فإن أعدادًا كبيرة من المستهلكين يتجمهرون فجر الجمعة خارج المتاجر الكبيرة ينتظرون فتح أبوابها لشراء ما يحتاجون.




 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة الطاقة

5054 رخصة ممنوحة في قطاع الطاقة والمعادن عام 2020

مااا

ما خفي أعظم يتصدر تويتر بعد الكشف عن أسر ضابطين من الموساد

60c22346b6ffa

دعوات لمصفوفة تنفيذية لملفات الزيارات الملكية

1620720521463

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت

61863a5619562

الأونروا: إجازات اجبارية بدون راتب للعاملين

طفلة 5

أولياء أمور يشتكون من قرار تقديم موعد الامتحانات النهائية

أخبار متعلقة
وزارة الصحة 2

مراكز فحص كورونا الجمعة - اسماء

كورونا

بلعاوي لـ الوكيل المتحور الجديد من كورونا ليس خطرا

الخصاونة لوغو

لقاء مرتقب للخصاونة الليلة

وزارة-التنمية-الاجتماعية-أرشيفية-680x430-1

وزير التنمية الاجتماعية يرعى حفل افتتاح مكتب جمعية قطر الخيرية في الاردن

ffff

الوطني لحقوق الإنسان : نسبة الالتزام بتوصياتنا دون المأمول

وزارة الداخلية

الداخلية : زيادة عدد القادمين للمملكة عبر جسر الشيخ حسين إلى 1500