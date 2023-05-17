الأربعاء 17-05-2023
الوكيل الاخباري

10 إصابات بحوادث مُتفرقة على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة

فيضانات بالصومال وبورما وموجات حر في الهند

4 إصابات بتصادم حافلة ومركبة أمام الجامعة الأردنية

الصفدي يشارك في اجتماع تحضيري لمجلس جامعة الدول العربية في السعودية

مرصد الزلازل الأردني: لم نسجل أي هزة ارتدادية بعد زلزال العقبة أمس

إصابات بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال نابلس

وفاة المعلم العجوري في مأدبا والتربية تنعاه

أردوغان: لن أغير نهج السياسة الخارجية في حال فزت

طلبة توجيهي يقدمون اليوم أول امتحان "تجريبي"

وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات الشخصية - اسماء

الأربعاء، 17-05-2023 09:20 ص

4 إصابات بتصادم حافلة ومركبة أمام الجامعة الأردنية

1020221982451926726633


الوكيل الإخباري - أصيب 4 أشخاص باصابات متوسطة، إثر حادث تصادم وقع بين مركبة وحافلة نقل متوسطة، أمام الجامعة الأردنية، مساء أمس الثلاثاء.

اضافة اعلان


قال الملازم كفاح الهزايمة، من غرفة إدارة السير المركزية،  خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، إن مجموعات الدفاع المدني عملت على نقل الإصابات إلى المستشفى ووصفت حالتهم بالمتوسطة.

 

وبيّن الهزايمة، إنه تم صباح اليوم، التعامل مع حادث تدهور وانقلاب مركبة، على طريق وادي صقرة، حيث تم إزالة العوائق عن الطريق دون أن تتأثر حركة السير.


وأشار إلى أن أغلب المداخل والطرق الرئيسية في العاصمة عمّان تشهد حركة سير بين النشطة والمتوسطة، وأن مجموعات السير منتشرة لتنظيم وتسهيل الحركة. 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الصفدي 2

الصفدي يشارك في اجتماع تحضيري لمجلس جامعة الدول العربية في السعودية

زلزال 1

مرصد الزلازل الأردني: لم نسجل أي هزة ارتدادية بعد زلزال العقبة أمس

1 (1)

وفاة المعلم العجوري في مأدبا والتربية تنعاه

امتحانات

طلبة توجيهي يقدمون اليوم أول امتحان "تجريبي"

وظائف

وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات الشخصية - اسماء

M63A0610 - Copy

مدعوون لإجراء المقابلة الشخصية لوظيفة مؤذن وخادم مسجد

أخبار متعلقة
5202310195016862791279

السير: ازدحام مروري على جميع مداخل عمّان

5852

إرشادات من الدفاع المدني للأردنيين خلال الأجواء الخماسينية

345255309_203172435840421_7477673984823801394_n

الدفاع المدني: السيطرة على 200 حريق خلال عطلة نهاية الأسبوع

ReigDZB9idNsHUJvJtNkd0R4jjBOMMmx5Hj9jm8r

الدفاع المدني: تجمهر المواطنين أعاق فرق الإطفاء في حريق ماركا

0L5A1065

وفاة 3 أطفال بحوادث منفصلة خلال عطلة العيد

323157079_694101479044636_5376272022731193767_n

وفاة و8 إصابات بحادثين منفصلين على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة