4 إصابات بتصادم حافلة ومركبة أمام الجامعة الأردنية

الوكيل الإخباري - أصيب 4 أشخاص باصابات متوسطة، إثر حادث تصادم وقع بين مركبة وحافلة نقل متوسطة، أمام الجامعة الأردنية، مساء أمس الثلاثاء.

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قال الملازم كفاح الهزايمة، من غرفة إدارة السير المركزية، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، إن مجموعات الدفاع المدني عملت على نقل الإصابات إلى المستشفى ووصفت حالتهم بالمتوسطة.

وبيّن الهزايمة، إنه تم صباح اليوم، التعامل مع حادث تدهور وانقلاب مركبة، على طريق وادي صقرة، حيث تم إزالة العوائق عن الطريق دون أن تتأثر حركة السير.



وأشار إلى أن أغلب المداخل والطرق الرئيسية في العاصمة عمّان تشهد حركة سير بين النشطة والمتوسطة، وأن مجموعات السير منتشرة لتنظيم وتسهيل الحركة.

