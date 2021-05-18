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الثلاثاء، 18-05-2021 11:06 ص

4 اتفاقيات دولية بين الاردن واوكرانيا تدخل حيز التنفيذ

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الوكيل الاخباري- دخلت 4 اتفاقيات دولية بين الحكومتين الأردنية والاوكرانية حيز التنفيذ اعتبارا من بداية شهر أيار الحالي.

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واوضح بيان صادر عن السفارة الاوكرانية بعمان اليوم الثلاثاء، انه منذ الان سيكون لدى أوكرانيا والأردن المزيد من الآليات للتعاون الفاعل في المجال القانوني.
واشار البيان الى ان الاتفاقيات تنظم عددا من القضايا المتعلقة بالتعاون في المجالين القنصلي والقانوني.


واضاف ان اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين أوكرانيا والمملكة، دخلت حيز التنفيذ في 14 ايار الحالي، واتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين أوكرانيا والمملكة، دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 7 الشهر الحالي.


كما دخلت اتفاقية تسليم المجرمين بين أوكرانيا والاردن، حيز التنفيذ بتاريخ 13 ايار الحالي، واتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية بين البلدين في 14 الشهر الحالي.


واكد بيان السفارة انه تم توقيع الاتفاقيات أثناء زيارة وزير العدل الاردني إلى أوكرانيا في العام 2019، لافتا الى أنه تم التصديق على هذه الاتفاقيات من قبل برلماني البلدين في نهاية عام 2020 وبداية العام الحالي.


وبينت السفارة ان دخول هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ يسمح بتنظيم قضايا التعاون الدولي المتبادل في القضايا المدنية والجنائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم.


وقالت ستوفر مواصلة إنفاذ هذه الاتفاقيات الظروف الملائمة لتوسيع التعاون المشترك بين السلطات المختصة للبلدين أثناء المحاكمات في القضايا المدنية والتحقيق والمحاكمات في القضايا الجنائية. وتضمن الاتفاقيات المذكورة إمكانية تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم بارتكاب الجرائم، بالإضافة إلى المساءلة الجنائية وتنفيذ الأحكام ونقل الأشخاص المحكوم عليهم وتنفيذ العقوبة في دولة جنسيتهم.

 




 

 


 

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