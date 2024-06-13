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الخميس، 13-06-2024 02:47 م

4 تحذيرات امنية لجميع مالكي السيارات في الاردن - صورة

مديرية الامن العام


الوكيل الاخباري- مجدي الباطية - وجهت مديرية الامن العام 4 تحذيرات للسائقين في المملكة عند ارتفاع درجات الحرارة .

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واكدت المديرية على ضرورة خلو المركبة من عبوات العطر ، الولاعات وعبوات الغاز ،عبوات المعقمات ، الشواحن المتنقلة .

 

بدورها توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن أعلى درجة حرارة تسجلها المملكة خلال الـ 3 أيام القادمة ستكون 46 درجة مئوية في العقبة غداً الجمعة . 

 

ونوهت أن تأثير الموجة الحارة سيستمر لعدة أيام لتبقى الأجواء حارة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، مؤكدة أن الشعور بارتفاع درجات الحرارة لن يكون فقط خلال النهار بل وخلال ساعات المساء والليل في كافة المناطق.

 


 

 

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