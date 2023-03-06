4 عطاءات لتوفير 410 آلاف وحدة انارة موفرة للطاقة في شوارع المحافظات

الوكيل الإخباري -

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قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن مشروع استبدال وحدات إنارة الشوارع التقليدية بوحدات إنارة موفرة للطاقة (LED) في البلديات التابعة للمحافظات كافة في المملكة من أهم المشاريع التي تعمل عليها وزارة الطاقة والثروة المعدنية، حيث تم طرح 4 عطاءات لاستبدال (410,000) وحدة إنارة في بلديات المملكة كافة.وأضافت الوزارة أنه يتم تنفيذ المشروع بالشراكة بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة الإدارة المحلية على مدى 7 سنوات، منها 5 سنوات للصيانة.وتبلغ قيمة الوفر المالي المتوقعة في فاتورة الاستهلاك الشهرية والصيانة بعد تركيب الوحدات الموفرة للطاقة حوالي (20) مليون دينار سنوياً باعتبار أن الوفر 50% فقط ، علمًا بأن الوفر قد يصل في بعض الطرق التي تم استبدال انارتها الى 80 %.