4 مخالفات بحق معاصر زيتون في لواء بني كنانة

الوكيل الاخباري- بلغت كميات الزيتون الواردة خلال الموسم الحالي إلى معاصر الزيتون في لواء بني كنانة حتى الآن 24 ألف طن.

اضافة اعلان



وقال مدير زراعة اللواء المهندس عبدالإله عبيدات، إن كمية الزيت المنتجة من الزيتون الوارد إلى معاصر اللواء بلغت 5.5 ألف طن، مبينا إلى أن الكميات الواردة جاءت من مختلف مزارع الزيتون في اللواء وبعض المناطق المجاورة .



وأشار إلى تحرير 4 مخالفات بحق معاصر في اللواء، حيث تم اتخاذ إجراء المقتضى القانوني بحق المخالفين، مبينا أن هذه المخالفات تضمنت عدم تجديد الترخيص، وعدم التخلص من مادة الزيبار بطريقة صحيحة تحافظ على البيئة.



وأوضح أن معظم المعاصر في اللواء البالغ عددها 21 معصرة، حديثة ومزودة بخطوط إنتاج عالية الكفاءة مشيرا إلى أنّ اللجان المتخصصة تتابع جولاتها التفتيشية على مدار الساعة لخدمة المصلحة العامة.



وبين أن مساحة الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون في اللواء تبلغ نحو 88 ألف دونم إذ تعتبر شجرة الزيتون رافدا اقتصاديا هاما لعدد كبير من الأسر في اللواء.