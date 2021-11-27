4 مشاريع طاقة متجددة في الكرك

الوكيل الاخباري- مولت منظمة الاسكوا اربعة مشاريع للطاقة المتجددة في منطقة بتير بمحافظة الكرك بقيمة (70) الف دينار ، وذلك في اطار برنامج ( المبادرة الأقليمية لنشر تطبيقات الطاقة المتجددة صغيرة السعة في المناطق الريفية العربية) .



وتسعى المبادرة الاقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقة المتجددة صغيرة السعة الى التاثير في المجتمعات الريفية في المنطقة العربية للاستفادة من تطبيقات الطاقة المتجددة للمساعدة في تلبية احتياجاتها التنموية ، وفتح الباب لمزيد من فرص المشاريع في القطاعات الانتاجية غير الزراعية ، اضافة الى تخفيف ضغوط الهجرة للمناطق الحضرية ، وبناء القدرات للتكيف مع التغيرات المناخية .

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