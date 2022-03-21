4 مليون و600 ألف أردني يحق لهم التصويت في الانتخابات عبر 1850 مركز اقتراع

الوكيل الاخباري - دعت عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب عبير دبابنة، الاثنين، إلى الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا من خلال ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الجسدي عند الذهاب للانتخاب وممارسة الحق الدستوري الثلاثاء بالتصويت في انتخابات مجالس المحافظات والبلدية وأمانة عمّان. اضافة اعلان





وأضافت أن التصويت في الانتخابات هامّ؛ لأن هذه المجالس يتعلق عملها بالخدمات التي تهمّ المواطنين، مشيرة إلى أنه يحق لنحو 4 ملايين و600 ألف أردني التصويت، وذلك وفق ما أوردته المملكة.



وقرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 أن يكون 22 آذار/ مارس 2022، موعدا لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان.



وشدّدت على أن التصويت الثلاثاء "واجب وطني (...) نأمل أن يصوّت أعلى نسبة من الناخبين".



وعن عمل القطاع الخاص يوم الانتخاب قالت الدبابنة إن اليوم الانتخابي طويل يبدأ من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 7 مساء والتمديد له موجبات مثل الاكتظاظ، وفي نهاية اليوم الانتخابي تجري دراسة قرار التمديد سواء على مستوى الوطن أم على مستوى الدوائر.



ولفتت إلى أن عدد المرشحين في الانتخابات 4646 مرشحا، وأعداد المراقبين الدوليين 140 مراقبا، وعدد المراقبين المحليين نحو 5 آلاف مراقب، إضافة لوجود 1233 صحفيا، وعدد مراكز الاقتراع 1850 مركزا وصناديق الانتخاب 6937 صندوقا، و125 عدد لجان الانتخاب ونحو 50 ألف شخص يعملون في العملية الانتخابية.

وتسلمت الهيئة المستقلة للانتخاب، الاثنين، مراكز الاقتراع والفرز من وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى المواد اللازمة لفتح صناديق الاقتراع الثلاثاء لاستقبال الناخبين والناخبات في مراكز الاقتراع والفرز.



ودعت الدبابنة الناخبين قبل التوجه للانتخاب إلى معرفة مركز الاقتراع من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الذي يوفر على مدار الساعة خدمة مجانية لمعرفة الدائرة الانتخابية للناخب عبر إدخال الرقم الوطني للناخب ليظهر بعدها اسم مركز الاقتراع.



وبعد إدخال الرقم الوطني يظهر اسم الناخب والمحافظة والبلدية والدائرة الانتخابية للبلدية ومجلس المحافظة ورقم الصندوق إضافة لاسم مركز الاقتراع والخارطة الجغرافية الخاصة به.



وبينت أنه يمكن الاستعلام عن طريق إرسال رسالة نصية بالرقم الوطني إلى الرقم 94455.