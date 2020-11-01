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الأحد، 01-11-2020 08:53 م

4% من الممرضين العاملين في الأردن أصيبوا بكورونا

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الوكيل الاخباري - قال نقيب الممرضين خالد الربابعة، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ بدء الجائحة بين الممرضين وصل إلى 867 ممرضا، يشكلون 4% من الكوادر التمريضية العاملة في الأردن.
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وقال الربابعة لبرنامج صوت المملكة، إن "عدد الممرضين المصابين بفيروس كورونا بلغ 867 ممرضا باستثناء الخدمات الطبية الملكية، ويشكلون 4% من الكوادر التمريضية في الأردن".

"لا يوجد وفيات بين الممرضين ولا يوجد ممرضين موصولين على أجهزة التنفس الاصطناعي"، وفق الربابعة.

في حين، "بلغ عدد الإصابات بالفيروس بين الكوار الصحية بشكل عام، 1909 إصابات، باستثناء الخدمات الطبية الملكية"، بحسب الربابعة، الذي أشار إلى أن "هذه الإصابات بين ما تم رصده. من الممكن أن تكون هناك إصابات لم ترصد بعد".

ويشكل المصابون بالفيروس ما نسبته 5.5% من إجمالي الكوادر الصحية العاملة في المملكة، حسبما ذكر الربابعة.

وتحدث عن "سوء إدارة" للفرق الطبية في الأردن، ونقص في وسائل الوقاية الشخصية. 

 




 

 


 

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