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الإثنين، 11-10-2021 02:26 م

4 وظائف قيادية شاغرة بعد التعديل الوزاري الجديد

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الوكيل الاخباري- خلف التعديل الرابع على حكومة الدكتور بشر الخصاونة 4 وظائف قيادية شاغرة في أماكن مختلفة بالدولة.

وبذلك شغر مقعدين في مجلس الأعيان بعد تعيين الدكتور وجيه عويس وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وهيفاء النجار وزيرة للثقافة.

كما شغر منصب الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الاستثمارات الحكومية بعد تعيين خيري عمرو وزيرا للاستثمار.

وشغر عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بعد تعيين فيصل الشبول وزيرا للإعلام.

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