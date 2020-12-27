الأحد 27-12-2020
الوكيل الاخباري

4 وفيات بحادث تصادم مروع في الموقر

الحكومة تحسم قرارات هامة بعد أيام

أسعار الذهب الأحد 27/12/2020

الزراعة ترد على شكوى تاجر من عدم إدخال مستوردات الموز - فيديو

حادث مروع في عمان ومناشدة عاجلة للتبرع بالدم - صور

الصناعة والتجارة للوكيل : قانون جديد لتنظيم أعمال التأمين العام القادم

وفيات الأحد 27/12/2020

فرصة لسقوط أمطار خفيفة .. الأحد

ادارة السير تعلن عن تحويلات مرورية بعمان

إسبانيا.. تشخيص 4 إصابات بسلالة كورونا الجديدة

الأحد، 27-12-2020 01:02 م

6 أشخاص قيد العلاج

4 وفيات بحادث تصادم مروع في الموقر

1220202612337543736664
توضيحية


الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ، العقيد عامر السرطاوي ، إن كوادر الدفاع المدني تعاملت مع حادث تصادم بين عدد من المركبات على طريق الموقر ، اليوم الأحد ، مشيرا أنه نتج عن الحادث 4 وفيات .

اضافة اعلان
 

ولفت السرطاوي في تصريح وصل "الوكيل الإخباري " أن 6 مصابين يتلقون العلاج .

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202017215340642987402

دعم حكومي نقدي لـمدة 6 أشهر لهذه الفئة

2020_07_27_05_18_47

الحكومة تصدر بلاغي 16 و17 لأمر دفاع رقم 24

1220201204449318184174

إعلان هام من الضمان الاجتماعي بسبب أمر الدفاع 24

aaf7c4b1f6b2fd1db98ab2788009e6e3

ترفيع 240 موظفا من موظفي وزارة الداخلية

1220201505741866644900

الحكومة تحسم قرارات هامة بعد أيام

52020821555865294004

الكشف عن تفاصيل جديدة بجريمة البقعة

أخبار متعلقة
55

إصابة 3 أشخاص بحريق في عدادات كهرباء في عمان

102020411135373327874

الدفاع المدني يحذر من حالة الطقس اليوم

WhatsApp Image 2020-12-15 at 11.24.44 AM

'المصفاة' تؤكد أهمية اتباع إرشادات التعامل الآمن مع الأسطوانات المنزلية – فيديو

5fcb74c144875

شاهد إنقاذ شخصين حاصرتهما مياه السيول بالزرقاء

5b4ab4ae-7b13-4a1f-9fc9-8ec852339198

تحذيرات صادرة عن مديرية الدفاع المدني

1020203125135312670961

الدفاع المدني يتعامل مع 1533 حالة إسعافية خلال 24 ساعة