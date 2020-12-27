4 وفيات بحادث تصادم مروع في الموقر

الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ، العقيد عامر السرطاوي ، إن كوادر الدفاع المدني تعاملت مع حادث تصادم بين عدد من المركبات على طريق الموقر ، اليوم الأحد ، مشيرا أنه نتج عن الحادث 4 وفيات .
ولفت السرطاوي في تصريح وصل "الوكيل الإخباري " أن 6 مصابين يتلقون العلاج .
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