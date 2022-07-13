4 وفيات و17 حادثاً مرورياً على الطرق الخارجية خلال عطلة العيد

الوكيل الإخباري - قالت إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم تسجيل 17 حادثاً مرورياً على الطرق الخارجية نتج عنها 4 وفيات و61 إصابة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، عازيا ذلك إلى عدم تقيد السائقين بقواعد وأولويات المرور.

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وأوضحت أنه تم ضبط سرعات غير مبررة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك؛ أبرزها مركبة تسير بسرعة 212 كلم/ الساعة على طريق المطار، وأخرى تسير بسرعة 183 كلم/ الساعة على نفس الطريق.