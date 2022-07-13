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الأربعاء، 13-07-2022 09:21 ص

4 وفيات و17 حادثاً مرورياً على الطرق الخارجية خلال عطلة العيد

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الوكيل الإخباري - قالت إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم تسجيل 17 حادثاً مرورياً على الطرق الخارجية نتج عنها 4 وفيات و61 إصابة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، عازيا ذلك إلى عدم تقيد السائقين بقواعد وأولويات المرور.

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وأوضحت أنه تم ضبط سرعات غير مبررة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك؛ أبرزها مركبة تسير بسرعة 212 كلم/ الساعة على طريق المطار، وأخرى تسير بسرعة 183 كلم/ الساعة على نفس الطريق.


وأكدت الدوريات الخارجية أن مرافقتها لحافلات الحجاج ذهاباً إلى الديار المقدسة انعكس إيجاباً بعدم تسجيل أي حادث مروري لأي منها بالتزامن مع تنفيذ ذات الخطة في طريق عودة حافلات الحجاج وصولاً إلى الداخل وباتجاه جسر الملك حسين وباقي المنافذ الحدودية.

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