4,089 مليون مسافر في الأردن منذ بداية العام

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، أن حركة الطائرات القادمة والمغادرة عبر مطار الملكة علياء الدولي سجلت في شهر تشرين ثاني الماضي انخفاضا بنسبة 4 %مقارنة مع شهر تشرين اول الذي سبقه.

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وأضاف مستو، أن الرحلات الجوية القادمة والمغادرة في تشرين ثاني وصل إلى 4947 رحلة جوية؛ ليبلغ العدد الإجمالي للرحلات الجوية منذ بداية العام الحالي 41632 رحلة جوية دولية ربطت الأردن بـ64 وجهة دولية مباشرة.



وأشار إلى أن حركة المسافرين انخفضت بنسبة 13 % في تشرين ثاني مقارنة مع تشرين اول وكما هو النمط السائد لمثل هذا الوقت من السنة، مشيرا إلى أن القادمين للمملكة شكلوا ما نسبة 52 % من العدد الإجمالي للمسافرين، إذ بلغ عدد المسافرين القادمين والمغادرين إلى المطار حوالي 470 ألف مسافر ليبلغ إجمالي المسافرين منذ بداية العام 4,089 مليون مسافر.

هذا وقد وصل عدد الرحلات اليومية في شهر تشرين ثاني إلى 165 رحلة قادمة ومغادرة بحسب مستو، مقارنة مع 166 رحلة يوميا في شهر تشرين اول من العام الماضي، و 204 رحلة لنفس الشهر من عام 2019.



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