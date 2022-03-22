4.11 % نسبة الاقتراع في جميع المحافظات حتى الساعة 10 صباحاً - أرقام

الوكيل الإخباري -

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بينت أرقام الهيئة المستقلة للانتخاب، ان نسبة الاقتراع في المملكة حتى الساعة 10 صباحا وصلت الى 4.11%.واوضحت الارقام، وفقا لرصد "الوكيل الاخباري" أن نسبة الاقتراع من الذكور وصلت الى 2.70%، ومن الإناث 1.41%.وجاءت النسب على النحو التالي:محافظة مأدبا: 5.7% - 7171 مقترعاعجلون: 9.37% - 9723 مقترعاالعقبة: 4.47% - 4303 مقترعاالزرقاء: 2.28% - 15598 مقترعاجرش: 8.46% - 9999 مقترعامعان: 11.93% - 10666 مقترعاالبلقاء: 5.50% - 17830 مقترعاالمفرق: 9.11% - 18998 مقترعاالطفيلة: 7.33% - 4527 مقترعاعمان: 2.15% - 4046 مقترعااربد 4.88% - 40444 مقترعاالكرك: 8.75% - 16075 مقترعا