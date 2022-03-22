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الثلاثاء، 22-03-2022 10:14 ص

4.11 % نسبة الاقتراع في جميع المحافظات حتى الساعة 10 صباحاً - أرقام

انتخابات 8


الوكيل الإخباري - بينت أرقام الهيئة المستقلة للانتخاب، ان نسبة الاقتراع في المملكة حتى الساعة 10 صباحا وصلت الى 4.11%. اضافة اعلان

 
واوضحت الارقام، وفقا لرصد "الوكيل الاخباري" أن نسبة الاقتراع من الذكور وصلت الى 2.70%، ومن الإناث 1.41%. 
 
وجاءت النسب على النحو التالي: 
محافظة مأدبا: 5.7% - 7171 مقترعا 
عجلون: 9.37% - 9723 مقترعا 
العقبة: 4.47% - 4303 مقترعا 
الزرقاء: 2.28% - 15598 مقترعا 
جرش: 8.46% -  9999 مقترعا 
معان: 11.93% - 10666 مقترعا 
البلقاء: 5.50% - 17830 مقترعا 
المفرق: 9.11% - 18998 مقترعا 
الطفيلة: 7.33% - 4527 مقترعا 
عمان: 2.15% - 4046 مقترعا 
اربد 4.88% - 40444 مقترعا 
الكرك: 8.75%  - 16075 مقترعا 

 




 

 


 

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