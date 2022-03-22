4.11 % نسبة الاقتراع في جميع المحافظات حتى الساعة 10 صباحاً - أرقام

الوكيل الإخباري -
بينت أرقام الهيئة المستقلة للانتخاب، ان نسبة الاقتراع في المملكة حتى الساعة 10 صباحا وصلت الى 4.11%. اضافة اعلان
واوضحت الارقام، وفقا لرصد "الوكيل الاخباري" أن نسبة الاقتراع من الذكور وصلت الى 2.70%، ومن الإناث 1.41%.
وجاءت النسب على النحو التالي:
محافظة مأدبا: 5.7% - 7171 مقترعا
عجلون: 9.37% - 9723 مقترعا
العقبة: 4.47% - 4303 مقترعا
الزرقاء: 2.28% - 15598 مقترعا
جرش: 8.46% - 9999 مقترعا
معان: 11.93% - 10666 مقترعا
البلقاء: 5.50% - 17830 مقترعا
المفرق: 9.11% - 18998 مقترعا
الطفيلة: 7.33% - 4527 مقترعا
عمان: 2.15% - 4046 مقترعا
اربد 4.88% - 40444 مقترعا
الكرك: 8.75% - 16075 مقترعا