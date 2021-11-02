40 ألف زائر للبترا الشهر الماضي

الوكيل الإخباري- بلغ عدد زوار مدينة البترا خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، نحو 40 ألف، في أعلى رقم شهري لعدد الزائرين للمدينة الأثرية منذ بدء جائحة كورونا بحسب سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الثلاثاء.



ونشرت السلطة، إحصائية، تحدثت من خلالها عن "ارتفاع أعداد الزوار من الأجانب والأردنيين والعرب" خلال الشهر الماضي، لـيستمر بذلك "النمو التصاعدي في أعداد الزوار وتحسن الحركة السياحية والتجارية في لواء البترا".



ووصل عدد زوار مدينة البترا لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، "39272 زائرا من كافة الجنسيات منهم 25383 زائرا أجنبيا و11615 زائرا أردنيا و2274 زائرا عربيا مقارنة مع 360 زائرا فقط من الجنسيات كافة منهم 181 أجنبيا و53 أردنيا وعربيا للفترة ذاتها من العام الماضي، بسبب الإغلاقات التي فرضتها جائحة كورونا".



رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا سليمان الفرجات قال إن "الزيادة في أعداد زوار البترا الأجانب تعد مؤشرا قويا على بدء تعافي القطاع السياحي في البترا"، مشيرا إلى "حجوزات جيدة متزامنة مع فتح المعبر الجنوبي والطيران منخفض التكاليف للمملكة".



وأضاف الفرجات أن "الحركة السياحية عملت على عودة معظم المنشآت الفندقية والمطاعم والمحال والبازارات السياحية لممارسة أعمالها، وأسهمت بتنشيط الحركة التجارية في لواء البترا، بعد أن أثرت جائحة كورونا بشكل كبير على القطاع السياحي فيها وأغلقت العديد من المنشآت أبوابها" إضافة إلى "تأثر أكثر من 80% من أهالي منطقة البترا جراء انقطاع حركة السياحة".



وكانت المدينة الوردية سجلت نمواً أيضاً في أعداد الزوار لشهر أيلول/سبتمبر الماضي، حيث بلغ عدد زوار مدينة البترا خلاله 23751 زائرا من الجنسيات كافة منهم 12637 زائرا أجنبيا و8161 زائرا أردنيا و2946 زائرا عربيا، استنادا إلى أرقام سلطة إقليم البترا.

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