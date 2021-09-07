40 ألف شخص تلقوا الجرعة الثانية من لقاح كورونا في معان

الوكيل الإخباري - تشهد مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا المنتشرة في محافظة معان إقبالا لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا منذ بدء برنامج التطعيم الوطني في شهر كانون اول/يناير 2021.

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مدير مديرية الشؤون الصحية في محافظة معان امجد ابو درويش قال خلال تصريحات صحفية الثلاثاء إن الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ عددهم 54531 شخص، بينما بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من الفيروس 39929 شخص بنسبة وصلت إلى 56%.



واضاف ابو درويش أن المديرية خصصت 9 مراكز متخصصة في المحافظة لتلقي اللقاح مؤكدا أن جميع هذه المراكز تشهد إقبالا جيدا على أخذ اللقاح، موضحا ان المديرية باشرت بإعطاء الجرعة الثالثة المعززة للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة بالإضافة الى إعطاء الجرعة الأولى للفئة العمرية من 12-18 عام.

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