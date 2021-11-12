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الجمعة، 12-11-2021 05:28 م

40 ألف طن كميات متوقع إنتاجها من الزيتون في عجلون

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الوكيل الإخباري- قال مدير مديرية الزراعة في محافظة عجلون حسين الخالدي، إن الكميات المتوقع إنتاجها من موسم الزيتون الحالي تصل إلى 40 ألف طن.

وأضاف الخالدي، أنه "يتم استثمار 95% من الزيتون للعصير واستخراج مادة الزيت وبكمية تصل إلى 10 آلاف طن زيت، فيما يجرى استغلال باقي الكميات للكبيس"، موضحا أن "مساحة الأراضي المزروعة بالزيتون في المحافظة تقدر بـ 86 ألف دونم".

وأشار إلى أن "كوادر المديرية تنفذ جولات ميدانية مكثفة على المعاصر البالغ عدد 15 معصرة مرخصة من أجل التأكد من التزامها باشتراطات الترخيص ولضمان نقل مخلفات ‘الزيبار‘ بالصهاريج إلى مكب الإكيدر وخاصة المعاصر القريبة من مصادر المياه تلافيا لتلوثها".

وأوضح أن "أسعار الزيتون والزيت تبقى مرتبطة بالعرض والطلب وجودة المنتج"، مشيراً إلى "حرص الوزارة لحماية المنتج الأردني من ثمار الزيتون، حيث يتم متابعة إيجاد أسواق داخلية وخارجية لمساعدة المزارعين والحفاظ على أسعار مناسبة لمادة الزيت".

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