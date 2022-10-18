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الثلاثاء، 18-10-2022 06:49 م

40 باحثًا من جامعة التكنولوجيا ضمن الباحثين المؤثرين عالميا

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الوكيل الاخباري - قالت جامعة العلوم والتكنولوجيا إن 40 باحثا من الجامعة أدرجوا ضمن أكثر الباحثين تأثيرًا على مستوى العالم، بحسب قائمتي قاعدة بيانات الباحثين المحدثة لمؤشرات الاقتباس الصادرة عن جامعة ستانفورد ودار النشر العالمية (السيفير) للعام 2021.

وأشارت الجامعة في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أنها جاءت في المرتبة الأولى محليًا في كلتا القائمتين اللتين تمثلا مؤشر البحث والاستشهاد لطيلة فترة العمل البحثي للباحث.

وهنأ رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم، الباحثين، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يسجل للوطن ومؤسسات التعليم العالي الأردنية بشكل عام وللجامعة وكوادرها بشكل خاص، مضيفًا أن الجامعة بهذا الإنجاز احتلت المرتبة الأولى محليًا لأكبر عدد من العلماء و الباحثين الأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات.

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