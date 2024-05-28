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الثلاثاء، 28-05-2024 10:52 ص

40 شاحنة .. عبور قافلة غذائية أردنية جديدة لأهالي قطاع غزة

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الوكيل الاخباري - سيرت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) قافلة مساعدات إنسانية جديدة لأهلنا في غزة.

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وتتكون القافلة من 40 شاحنة محملة بالطرود الغذائية الأساسية، لتوزيعها على أهلنا في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.


وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي إن الوضع الإنساني يزداد سوءا في قطاع غزة، فيما الحياة تضييق بأهلنا في غزة، ويصعب عليهم تأمين قوت يومهم.


وتابع الشبلي: نعمل أقصى ما في وسعنا لإدخال المزيد من المواد الغذائية إلى قطاع غزة لمواجهة النقص الغذائي ودرء حصول مجاعة محتملة في القطاع.
وأوضح أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى اليوم وصل إلى 1717 شاحنة و53 طائرة عبر العريش.


وتستمر الهيئة باستقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، بالإضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الإلكتروني www.jhco.org.jo.


 




 

 


 

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