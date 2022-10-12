40% من الأطفال بالأردن مصابون بالسمنة

الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة فراس الهواري، الأربعاء، إن الأرقام المبدئية لدراسة أعدتها وزارة الصحة تتحدث عن أن 40% من الأطفال في الأردن مصابون بالسمنة.



وذكر الهواري أن تلك النتيجة تدل على الإقبال على مرحلة صعبة تفرض تخفيف عوامل "الاختطار"، والتوسع في إنشاء مراكز العلاج.



وقال إن الإحصائيات الأخيرة تشير إلى أن عدد المصابين بمرض السكري في الشرق الأوسط يزيد عن 55 مليونا، وإن نسب التدخين في 4 بلدان في العالم فقط بازدياد مستمر، وهي: لبنان، والأردن، وعُمان ومصر.

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