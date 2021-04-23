40 وفاة و1677 إصابة جديدة بكورونا في المملكة اليوم

الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، موجزا إعلاميا حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن



وتاليا التفاصيل :



الإصابات والشفاء والفحوصات:

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سُجِّلت (1677) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (699,164) حالة.



-سُجّلت (40) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8514) حالة.



-بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (9.97%)، مقارنة مع (11.5%) يوم أمس.



-تمّ إجراء (16,827) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,581,824) فحصاً.



-بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (3145) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (661,432) حالة.



-يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (29,218) حالة.



-يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (195) حالة، فيما غادرت (277) حالة.



-يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1797) حالة.





القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:



إقليم الشمال

نسبة إشغال أسرّة العزل: 29%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 58%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 34%



إقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 36%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 54%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 29%



إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 21%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 24%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 15%



• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- (619) في محافظة العاصمة عمّان.

- (248) في محافظة إربد، منها (34) في الرمثا.

- (175) في محافظة الزرقاء.

- (148) في محافظة المفرق.

- (97) في محافظة البلقاء.

- (81) في محافظة الكرك.

- (77) في محافظة العقبة.

- (69) في محافظة جرش.

- (59) في محافظة عجلون.

- (37) في محافظة مأدبا.

- (34) في محافظة معان، منها (6) في البترا.

- (33) في محافظة الطفيلة.