%40-50 نسبة العودة إلى تعاطي المخدرات في الأردن

الوكيل الإخباري - وصلت نسبة العودة إلى تعاطي المخدرات في الأردن إلى 40%-50%، مع وجود ازدياد "غير مقلق" في التعاطي، وفق مدير إدارة مكافحة المخدرات حسان القضاة.

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وأضاف القضاة، لـ"التلفزيون الأردني"، أن المجموع الكلي لقضايا المخدرات المضبوطة منذ بداية العام الحالي حتى 1 أيلول/سبتمبر، 12815 قضية، مقارنة مع 20 ألف قضية العام الماضي.



وأوضح أن عدد الأشخاص المضبوطين في قضايا المخدرات وصل إلى 19 ألف شخص.



"عدد قضايا الاتجار والترويج 3235 قضية (...) وضُبط 6196 شخص كمروجين وتجار"، وفق القضاة.



وبين أن الأردن يعتبر بلد عبور حسب تصنيف الرقابة الدولية، مشيرا إلى وجود ازدياد في التعاطي لكنه "غير مقلق".



وتابع "منذ 2010 ازداد تعاطي المخدرات محليا وعالميا".

المملكة