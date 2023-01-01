400 ألف دينار لإنشاء صفارات انذار جديدة في الاردن !

الوكيل الاخباري - خصصت الحكومة مبلغ 400 ألف دينار ضمن موازنة مديرية الأمن العام لعام 2023 لإنشاء صفارات انذار جديدة في المملكة.



وكانت بداية فكرة التركيب لهذه الصفارات بدأت قبل نحو 9 سنوات عندما كان الدفاع المدني جهاز مستقل قبل أن يتم دمجه مع مديرية الأمن العام، حيث تستعمل كإنذار مبكر للأحداث غير الإعتيادية وكان اخر استخدام لها في جائحة كورونا للاعلان عن بداية ونهاية حظر التجول استنادا حينها لأمر الدفاع رقم ( ٢) من قانون الدفاع والقاضي بحظر التجول، كما تستخدم لبث الرسائل التوعوية والارشادية للمواطنين في أية ظروف طارئة.

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