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الأربعاء، 22-12-2021 10:04 ص

400 ألف عاطل عن العمل في الأردن

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الوكيل الإخباري - قال رئيس مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة إن أرقام البطالة في الأردن مقلقة بشكل كبير.

وأكد أبو نجمة في تصريحات تلفزيونية، الأربعاء، أن انخفاض معدل البطالة في الربع الثالث من عام 2021 لا يعني أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح.

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وأضاف أن الانخفاض في معدلات البطالة بالأردن "نسبي" وأزمة كورونا رفعت من معدلات البطالة بشكل كبير، مبينا أن الانخفاض في نسبة البطالة طبيعي في جميع دول العالم، حيث فقد الكثير من العاملين لوظائفهم ومن ثم عادوا.


وأوضح أن نسبة البطالة في الأردن حاليا 23% مما يعني أنه يوجد حوالي 400 ألف أردني عاطل عن العمل، وبالتالي فإن الوضع مقلق بشكل كبير لأننا نبتعد عن الأرقام العربية وحتى العالمية.


ونوه إلى أن الحكومة قادرة على توفير 110 آلاف وظيفة لسوق العمل في القطاع العام، أما القطاع الخاص فهو يعاني كثيرا في مجال توفير فرص عمل إضافية.


وطالب أبو نجمة الحكومة بتنفيذ برامج الحد من البطالة، خاصة أن العامل الأردني لا يقبل على العمل في القطاع الخاص بسبب انخفاض الأجور والأمان الوظيفي، بالإضافة إلى أن الحكومة مطالبة بتوفير فرص استثمارية جديدة.

 




 

 


 

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