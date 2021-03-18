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الخميس، 18-03-2021 05:43 م

404 آلاف متعطل عن العمل في سنة 2020

العاملين
أرشيفية


الوكيل الإخباري - كشفت بيانات دائرة الإحصاءات العامة عن زيادة في عدد المتعطلين عن العمل خلال العام الماضي وبواقع 80 ألف متعطل عن العمل من الأردنيين فوق خمسة عشر عاماً.

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ويشكل هذا العدد من المتعطلين عن العمل زيادة بنسبة تفوق 24% عن مستوى عدد المتعطلين عن العمل في 2019.


وساهمت جائحة كورونا في ارتفاع نسب البطالة في الأردن خلال العام الماضي لتسجل نسبة البطالة حوالي 24.7%، وهو ما يعد من النسب الأعلى تاريخياً.


وتُظهر بيانات دائرة الاحصاءات العامة٬ تنامياً في أعداد المتعطلين عن العمل خلال العام الماضي، وهو الأمر الذي يعود في جزء منه إلى إغلاق عدد من المنشآت ودخول أعداد من الخريجين الجدد لسوق العمل.


وخلال العام الماضي لم تجدد 2048 منشأة اشتراكها لدى غرفة صناعة عمان، بحسب بيانات صادرة عن الغرفة.


ووصل عدد المتعطلين عن العمل خلال 2019 نحو 324 ألف متعطل، فيما قفز الرقم في نهاية العام الماضي 2020 ليبلغ مستوى 404 آلاف متعطل عن العمل.


ووفق النوع الاجتماعي، فإن عدد المتعطلين الذكور بلغ في نهاية العام 2019 مستوى 232 ألف متعطل عن العمل، لكن الرقم قفز إلى 294 ألف متعطل عن العمل في العام 2020.


أما عدد المتعطلين عن العمل من الإناث كان 92 ألف في 2019، ليقفز هذا الرقم إلى 111 ألف متعطلة عن العمل في العام 2020.


وامتدت تأثيرات جائحة كورونا لتشمل سوق المشتغلين الأردنيين، حيث انخفض عدد العاملين الأردنيين من 1.378 مليون في 2019، إلى حوالي 1.338 ألف عامل أردني في العام 2020.



 




 

 


 

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