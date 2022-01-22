409 وفيات بكورونا منذ بدء العام.. والعاصمة تسجل أعلى عدد إصابات بنحو 40 ألف إصابة

الوكيل الاخباري - أظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن تخطى 66 ألف إصابة بفيروس كورونا منذ بدء العام، من مجمل الإصابات المسجلة منذ انتشار الوباء. اضافة اعلان





وأظهرت البيانات أن الأردن سجل منذ بدء العام 409 وفيات بنسبة 3% من مجمل الوفيات المسجّلة منذ بدء الجائحة والبالغ عددها 13,062 وفاة، حتى مساء السبت الموافق 22/1/2022.



وعلى صعيد توزيع الإصابات حسب المحافظات، كشفت البيانات أن العاصمة عمان (39,942 إصابة ) تليها إربد (8,167 إصابة) سجلا أعلى عدد من الإصابات، بينما سجلت محافظات العقبة ومعان والطفيلة أعداد إصابة أقل من ألف إصابة.



وأجرت الفرق الطبيّة منذ بدء العام، 759,983 فحصاً مخبرياً للكشف عن الفيروس.