السبت 22-01-2022
الوكيل الاخباري

جونز هوبكنز: 9.7 مليار لقاح تم إعطاؤها على مستوى العالم وأكثر من 347 مليون إصابة

اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الهجوم الحوثي على الإمارات

إغلاق مديرية الشؤون البلدية بدير علا لغايات التعقيم

الخارجية الجزائرية: موعد القمة العربية لم يحدد حتى يتم تأجيله

مقتل 6 مدنيين في تفجير حافلة غربي أفغانستان

القبض على شخص ارتكب جريمة قتل في إربد

بالأسماء - مراكز تطعيم كورونا الأحد لمطعومي "فايزر و سينوفارم"

الامن العام : وفاة شخص إثر حريق مصنع - صور

وزير العمل: الحكومة تحاول وضع حلول كاملة للحد من البطالة

الأوبئة : ارتفاع إصابات كورونا 70% اليوم مقارنة بالسبت الماضي

السبت، 22-01-2022 04:11 م

409 وفيات بكورونا منذ بدء العام.. والعاصمة تسجل أعلى عدد إصابات بنحو 40 ألف إصابة

main_image61ebf5bf86c7e


الوكيل الاخباري - أظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن تخطى 66 ألف إصابة بفيروس كورونا منذ بدء العام، من مجمل الإصابات المسجلة منذ انتشار الوباء.اضافة اعلان


وأظهرت البيانات أن الأردن سجل منذ بدء العام 409 وفيات بنسبة 3% من مجمل الوفيات المسجّلة منذ بدء الجائحة والبالغ عددها 13,062 وفاة، حتى مساء السبت الموافق 22/1/2022.

وعلى صعيد توزيع الإصابات حسب المحافظات، كشفت البيانات أن العاصمة عمان (39,942 إصابة ) تليها إربد (8,167 إصابة) سجلا أعلى عدد من الإصابات، بينما سجلت محافظات العقبة ومعان والطفيلة أعداد إصابة أقل من ألف إصابة.


وأجرت الفرق الطبيّة منذ بدء العام، 759,983 فحصاً مخبرياً للكشف عن الفيروس.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
f

إغلاق مديرية الشؤون البلدية بدير علا لغايات التعقيم

120221318717478086894

القبض على شخص ارتكب جريمة قتل في إربد

thumbs_b_c_9034ddc096f7d95191f0e3ca8aee99cf

بالأسماء - مراكز تطعيم كورونا الأحد لمطعومي "فايزر و سينوفارم"

f

الامن العام : وفاة شخص إثر حريق مصنع - صور

مبنى رئاسة الوزراء

وزير العمل: الحكومة تحاول وضع حلول كاملة للحد من البطالة

12022229957983761276

الأوبئة : ارتفاع إصابات كورونا 70% اليوم مقارنة بالسبت الماضي

أخبار متعلقة
271868090_3137825649830377_8837826401931542237_n

توزيع الكهرباء ترفع جاهزيتها خلال المنخفض

122021210426817331297

مراكز فحص كورونا في المملكة السبت - أسماء

0L5A1599 - Copy

ارتفاع إصابات كورونا النشطة في المملكة

0L5A9566

إصابات كورونا النشطة في المملكة تواصل الانخفاض

M63A2096

العقبة تسجل أعلى هطول مطري - تفاصيل

0L5A1604 - Copy

البلبيسي: 4 محافظات سجلت إصابات أوميكرون المثبتة