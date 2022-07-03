4100 حاجا وحاجة عدد الحجاج الأردنيين العام الحالي

الوكيل الإخباري - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، اليوم الأحد، إن مساكن الحجاج الأردنيين قريبة من الحرم المكي، موضحا أن "عدد حجاج الأردن وصل هذا العام تقريبا إلى 4100 حاجا وحاجة موجودين حاليا في مكة المكرمة".

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وأضاف أن عملية تفويج الحجاج الأردنيين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة انتهت، بدون مواجهة أي مشاكل، موضحا أن "جميع الحجاج الأردنيين حاليا بمساكنهم في مكة المكرمة وأدوا العمرة، وينتظرون اليوم الثامن بعد صلاة العشاء ليتم تفويجهم إلى جبل عرفات".



"جميع الحجاج بخير، وأحد الحجاج دخل المستشفى لمدة ليلة واحدة وغادر المستشفى بصحة وسلامة وهو الآن في الفندق، ولم تسجل أي حوادث تذكر"، وفق الخلايلة، الذي أكد وجود عيادات للبعثة الطبية في الفنادق التي يسكن فيها الحجاج الأردنيين.



وأشار إلى وجود بعض الملاحظات البسيطة التي جرى معالجتها من قبل البعثة الأردنية، مضيفا أن "أحد العيادات الطبية كان فيها السبت حوالي 200 مراجع، وأكثر هذه المراجعات كانت لإصابات بسيطة أو تعب بسيط ناشئ عن الطواف والسعي والمشي أثناء الحج في مكة، واستدعى أن يأخذ بعضهم مسكنات بسيطة".



وأضاف الخلايلة أن "البعثات الإدارية في وزارة الأوقاف والبعثتين الطبية والإعلامية ينقلون ما يجري في مكة المكرمة وما يتعلق بالحجاج الأردنيين".

المملكة