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الأربعاء، 08-12-2021 11:18 ص

4126 إصابة كورونا في الجامعات والكليات

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأربعاء الموافق 8 / 12 / 2021 بأن العدد التراكمي  الإصابات بفايروس الكورونا بين أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلبة المتواجدين على مقاعد الدراسة بلغ منذ بدء التدريس في الجامعات والكليات الرسمية والخاصة للفصل الدراسي الأول 2021 / 2022، وحتى تاريخه ما مجموعه (4126) إصابة تُشكل ما نسبته  (1) % من إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلبة والبالغ قرابة (377) ألف شخص في حين لم تسجل أي حالة وفاة لا سمح الله.

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وأضافت الوزارة أن العدد التراكمي لحالات الشفاء حتى تاريخه بلغ ما مجموعه (1700) حالة تُشكل ما نسبته (41)% من إجمالي الإصابات في حين أن العدد التراكمي للإصابات النشطة بلغ مامجموعه (2422) إصابة تشكل ما نسبته (59) %


من جهة أخرى قالت الوزارة بأن نسبة الحصول على مطعوم فايروس الكورونا بين أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلبة في جميع الجامعات والكليات الرسمية والخاصة بلغت تقريباً (92%)، مُهيبةً بكل من لم يحصل على المطعوم حتى تاريخه سرعة مراجعة أحد مراكز التطعيم حيث لن يسمح لأي عضو هيئة تدريس أو إداري أو طالب بدخول الحرم الجامعي ما لم يكن حاصلاً على جرعتي المطعوم، وذلك تنفيذاً لأمر الدفاع رقم (35)، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ   1 / 1 / 2022، كما أكدت الوزارة على استمرارية التعليم الوجاهي وعقد جميع الامتحانات في الحرم الجامعي تنفيذاً لقرارات مجلس التعليم العالي المتعلقة بهذا الخصوص.

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