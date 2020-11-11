42 مخالفة لمحلات تجارية رفعت الاسعار

الوكيل الاخباري - حررت فرق الرقابة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين امس الثلاثاء 42 مخالفة تموينية بحق محلات تجارية لعدم التزامها بالسقوف السعرية المحددة لبعض اصناف الخضار.
وقالت الوزارة في تصريح صحفي " ورد من خلال الاتصال على مكتب شكاوى مديرية مراقبة الاسواق والتموين 35 شكوى من مواطنين حول ارتفاع اسعار الخضار و 3 شكاوى على محلات مواد تموينية و 6 شكاوى على المخابز لعدم توفر الخبز الكبير" .
وبينت الوزارة انه تم تحويل جميع الشكاوى الواردة الى الجولات الرقابية للتحقق منها وتحرير مخالفات بحق المنشآت المخالفة.
وأشارت الوزارة إلى انه تم استقبال 13 شكوى من خلال " الواتس اب" للارقام التي تم الاعلان عنها ومضمونها عن ارتفاع اسعار الخضار وعدم الالتزام بالسقوف السعرية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
المصدر - بترا