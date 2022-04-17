%43 نسبة انخفاض وفيات كورونا في الأردن خلال أسبوع

الوكيل الإخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، إن الأسبوع الوبائي رقم 15 لعام 2022 والممتد من الفترة 9 إلى 15 نيسان سجل 475 إصابة بفيروس كورونا، مقارنة بـ 741 إصابة للأسبوع الوبائي 14، بانخفاض حوالي 36 بالمئة.

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وأضاف البلبيسي، اليوم الأحد، أن عدد الوفيات بلغ 4 حالات، مقارنة مع 7 وفيات خلال الأسبوع الوبائي 14، وبنسبة انخفاض 43 بالمئة.

وبين أن عدد فحوصات "بي سي آر" التي تم إجراؤها خلال الأسبوع 15 بلغت 23451 فحصا، مقارنة مع 25469 فحصا خلال الأسبوع الذي سبقه، وبنسبة انخفاض 8 بالمئة.

وبلغ عدد الحالات التي تتلقى العلاج حالياً في المستشفيات 53 حالة، مقارنة مع 74 خلال الأسبوع الذي سبقه رقم 14، وبنسبة انخفاض 28 بالمئة.

وحول نسبة الفحوصات الإيجابية، بين البلبيسي أنها انخفضت إلى 2 بالمئة، مقارنة مع 2.9 بالمئة خلال الأسبوع الوبائي رقم 14، وبانخفاض نسبته 30 بالمئة.



وبلغ عدد الحالات النشطة 332 حالة، مقارنة مع 493 حالة خلال الأسبوع رقم 14، بانخفاض نسبته 33 بالمئة.

وعن نسبة الإصابات في الفئة العمرية من 10 - 17 عاماً، أشار البلبيسي إلى أنها بلغت 11 بالمئة مقارنة مع 11 بالمئة خلال الأسبوع السابق (بمجموع 6 حالات)، وأن نسبة الحالات في الفئة العمرية من 6 - 9 سنوات بلغت 1 بالمئة، مقارنة مع 2 بالمئة خلال الأسبوع الذي سابقه.

وحول جرعات المطعوم المضاد لفيروس كورونا، بين البلبيسي أن عدد الجرعات التي تم إعطاؤها خلال الأسبوع 15 بلغت للجرعة الأولى 4503، مقارنة مع 9884 خلال الأسبوع الذي سبقه، وللجرعة الثانية 6253 مقارنة مع 7596، وللجرعة الثالثة 3753 مقارنة مع 3009، ووصل المجموع 14509 مقارنة مع 15639 خلال الأسبوع رقم 14، وبنسبة انخفاض حوالي 7 بالمئة.

ووصل المجموع الكلي للجرعة الأولى 4750148 وبنسبة 74 بالمئة من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق، والمجموع الكلي للجرعة الثانية وصل إلى 4469823 وبنسبة 70 بالمئة من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق، والمجموع الكلي للجرعة الثالثة وصل إلى 641508 جرعة.

وعن التطعيم في الفئة العمرية من 12 - 17 عاماً، بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى 222531، وبنسبة 25 بالمئة، والتطعيم في الفئة العمرية 12 - 17 سنة جرعة ثانية 180415 وبنسبة 20 بالمئة، وعن التطعيم في الفئة العمرية 5 - 11 جرعة أولى 187 شخصا، وجرعة ثانية 114 شخصا.