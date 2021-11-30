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44 ألف سائح زاروا الموقع الأثري في جرش في 3 أشهر

الثلاثاء، 30-11-2021 04:48 م

44 ألف سائح زاروا الموقع الأثري في جرش في 3 أشهر

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الوكيل الاخباري- ارتفع عدد زوار الموقع الأثري في محافظة جرش خلال الأشهر الـ 3 الماضية 50% مقارنة مع بداية العام الحالي، وفق مدير مديرية الآثار في جرش محمد الشلبي الثلاثاء.اضافة اعلان


وقال الشلبي إن "44 ألف سائح عربي وأجنبي زار الموقع الأثري في محافظة جرش في آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر، من حملة التذكرة الموحدة التي يقوم الزائر بشرائها من المطار لحظة وصوله لدخول إلى المواقع كافة في الأردن أو من الزوار الذي اشتروا التذاكر من الموقع الأثري في محافظة جرش.

ويتضمن الموقع الأثري في جرش المسرح الجنوبي والمسرح الشمالي ومعبد زيوس ومعبد ارتيمس والساحة البيضوية وشارع الأعمدة والحمامات الغربية والمسجد الأموي وفق الشلبي.

 




 

 


 

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