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الإثنين، 27-06-2022 10:32 م

45 إصابة بين مرتبات الأمن العام أثناء التعامل مع حادثة العقبة

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الوكيل الاخباري - بين الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام أن غرفة عمليات أمنية متقدمة باشرت عملها في العقبة منذ ورود البلاغ بسقوط الصهريج المحمل بالغاز، تجمع مديرية الشرطة وقوات الدرك والدفاع المدني، ويساندها جهود مديرية العمليات والسيطرة في الأمن العام.

وبين أن فرق الدفاع المدني في العقبة أعلنت حالة الطوارئ القصوى منذ اللحظة الأولى، حيث وصلت إلى الموقع وجرى عزله على الفور، وبدأت بعمليات البحث والإسعاف والإنقاذ، وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين، وقامت بتطهير المصابين وعدد من المتواجدين من المواد الكيماوية.

وأشار إلى أنه وأثناء العمليات، سجلت 45 إصابة بين مرتبات الأمن العام من الشرطة والدرك والدفاع المدني، والذين تعاملوا مع الحادث في لحظاته الاولى وتلقوا العلاج اللازم وغادروا المستشفى، فيما أدخل 5 مصابين لا زالوا قيد العلاج وحالتهم العامة متوسطة. 

وأشار الى أن التعامل جار للانتهاء من تفقد الموقع وتطهيره، بتنسيق تام مع القوات المسلحة- الجيش العربي، وكافة الجهات المعنية.

وبين أن 2500 ضابط وفرد و240 آلية متخصصة تابعة للأمن العام والدفاع المدني، تعاملت مع الحدث وقامت بنقل المصابين، بينما عمل فريق التعامل مع المواد الخطرة في الدفاع المدني، على تطهير الموقع، فضلاً عن مشاركة فرق فريق الإنقاذ المائي والغطاسين في عمليات البحث والإنقاذ. 

ولفت أن فريقين من إدارة المختبرات والأدلة الجرمية يتواجدان في الموقع للكشف وجمع العينات والأدلة.

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