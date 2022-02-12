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السبت، 12-02-2022 07:18 م

450 أردنيا في أوكرانيا سجلوا لدى وزارة الخارجية إلكترونيا

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الوكيل الاخباري - بلغ عدد الأردنيين في أوكرانيا الذين سجلوا على الرابط الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الخارجية وشؤون المغترين للتواصل معهم، حوالي 450 مواطنا وفق رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية خلدون حينا السبت.

وأكد حينا لـ “المملكة” أن اللجنة “تتابع منذ أسبوعين مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين” الأزمة في أوكرانيا حيث تحذر الولايات المتحدة من غزو روسي محتمل لجارتها الغربية.

وتحدث حينا عن “تشكيل خلية للتعامل مع هذه الأزمة التي تتسارع أحداثها بشكل سريع جدا منذ يومين”.

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