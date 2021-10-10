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الأحد، 10-10-2021 11:28 م

450 ألف هوية رقمية مفعلة على منصة سند

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الوكيل الاخباري - أعلن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المستقيل، ، أحمد الهناندة، الأحد، أن التوقيع الرقمي عبر تطبيق سند سيكون فعالا قبل انقضاء العام الحالي، ليتمكن كل من يملك هوية أردنية رقمية مفعلة على منصة سند التوقيع إلكترونيا ورقميا.

وأوضح الوزير عبر برنامج "الأحد الاقتصادي"، أن الحكومة تعمل حاليا على تفعيل الهوية الرقمية في تطبيق سند، لكن تفعيلها مرتبط برمز رقمي (Pin code) لاستخدامه في التوقيع الإلكتروني.

وأعلن الوزير عن وجود شركة ريادية أردنية تعمل مع الوزارة على توفير المنصة الخاصة بالتوقيع الإلكتروني وتفعيلها للمواطنين.

وقال الوزير إن عدد الهويات الرقمية المفعلة 450 ألف هوية.

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