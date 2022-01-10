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الإثنين، 10-01-2022 06:09 ص

45632 طالبا وطالبة يشاركون في تكميلية التوجيهي اليوم

امتحانات


الوكيل الإخباري - يتوجه الاثنين، 45632 مشتركا ومشتركة من الفروع الأكاديمية والمهنية، لتأدية امتحانات الدورة التكميلية من امتحان شهادة الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2021 في يومه السادس، من أصل نحو 95 ألف مشترك ومشتركة هم إجمالي المسجلين.

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وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة ، إن هؤلاء الطلبة سيتقدمون للامتحان في جلسته الأولى والتي تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحا، بمبحث الرياضيات، والعلوم المهنية الخاصة، والإنتاج النباتي.


ويبلغ عدد الطلبة المشتركين في الدورة التكميلية من سائر الفروع الأكاديمية والمهنية بلغ نحو 94579 طالبا وطالبة، وتوزع المشاركون بواقع 36340 طالبا وطالبة في الفرع العلمي، و44434 للأدبي.


كما يبلغ عدد المتقدمين للامتحان من الفرع الشرعي 163 طالبا وطالبة، و402 من طلبة الدراسة الخاصة فقط في فرع الإدارة المعلوماتية.
في حين أن 50 مشتركا من طلبة الدراسة الخاصة فقط سيتقدمون للامتحان التكميلي في فرع التعليم الصحي، فيما سيتقدم للامتحان في الفرع الصناعي 4422.
كما يتقدم للفرع الزراعي 2793 طالبا وطالبة، إلى جانب 1345 للفرع الفندقي والسياحي، و4630 لفرع الاقتصاد المنزلي.


ويعقد الامتحان في 421 مركز امتحان بواقع 1012 قاعة في مديريات التربية والتعليم كافة، إضافة إلى 42 قاعة احتياط بواقع قاعة لكل مديرية، لتلافي أي طارئ.


 




 

 


 

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